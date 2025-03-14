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Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы

Из Казани в Горно-Алтайск планируется запустить круглогодичные авиарейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Алтая Андрей Турчак.

Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы

Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Сейчас пассажирские авиаперевозки между столицами двух республик выполняются только летом, отметил он.

Ранее сообщалось, что с 5 мая планируется запустить регулярные рейсы по маршруту Казань — Астрахань.

Дарья Сайфиева

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