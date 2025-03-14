Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы
Из Казани в Горно-Алтайск планируется запустить круглогодичные авиарейсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Алтая Андрей Турчак.
Между Татарстаном и Алтаем запустят круглогодичные авиарейсы
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Сейчас пассажирские авиаперевозки между столицами двух республик выполняются только летом, отметил он.
Ранее сообщалось, что с 5 мая планируется запустить регулярные рейсы по маршруту Казань — Астрахань.