Водителя, сбившего 11 человек на автобусной остановке в Казани, заключили под стражу на 2 месяца. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таксиста, сбившего 11 человек на остановке в Казани, арестовали на 2 месяца

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Таксиста, сбившего 11 человек на остановке в Казани, арестовали на 2 месяца

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 и 2 ст. 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека при управлении транспортом в состоянии опьянения), а также по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование двух заведомо поддельных документов).

Ход расследования уголовного дела взял на контроль Следственный департамент МВД России.

10 марта в Казани таксист, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку на улице Вишневского. В результате пострадало 11 человек. 9 из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

11 марта таксиста задержали на 15 суток. В анализе у мужчины обнаружили следы наркотиков.

Также следствием было установлено, что водитель использовал поддельные справки о прохождении освидетельствования у психиатра и нарколога.

Дарья Сайфиева