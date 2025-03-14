В Татарстане почти 800 млн руб. выделят на замену слоев износа трассы М-7 «Волга»

На замену слоев износа участка трассы М-7 «Волга» в Татарстане направят почти 800 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Всего планируется отремонтировать более 7 тыс. 968 км. Средства выделят из федерального бюджета.

Замена изношенных слоев трассы М-7 «Волга» должна быть проведена на участке Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2025 года.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Головной участок трассы М-7 Москва — Казань был открыт в сентябре 2023 года.

22 декабря 2024 года президент России Владимир Путин открыл движение по обходу Набережных Челнов и Нижнекамска на участке трассы М-7. Новый участок протяженностью 81 км включает в себя 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и четыре многофункциональных центра.

Работы на трассе М-7 позволят обойти пять населенных пунктов: Казань, Екатеринбург, Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Дарья Сайфиева