Татарстанский завод «РГК групп» инвестировал 1 млрд руб. в модернизацию трубного цеха. Об этом сообщили на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанский «РГК групп» инвестировал 1 млрд рублей в производство труб

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Татарстанский «РГК групп» инвестировал 1 млрд рублей в производство труб

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Из инвестированных средств более 750 млн руб. пошло на покупку нового оборудования, еще 200 млн руб. — на ремонт уже имеющегося.

«В 2025 году планируется дополнительная закупка оборудования на 200 млн руб.», — говорится в сообщении.

В августе 2024 года сообщалось о запуске завода по производству полимерных труб в селе Богородское под Казанью.

В январе появилась информация о том, что завод после модернизации начнет производить самые большие в стране трехслойные полимерные трубы диаметром 1,6 метра.

Артём Дергунов