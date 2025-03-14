Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев назвал Татарстан лидером по цифровизации в сельском хозяйстве в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Дмитрий Патрушев рассказал, что в топ-3 регионов России по цифровизации агропромышленного комплекса также входят Ямало-Ненецкий автономный округ и Костромская область.

«Агропром по темпам роста производительности труда лидирует среди отраслей экономики. С 2018 по 2024 год этот показатель вырос на 22%. Во многом это обеспечено использованием цифровых продуктов», — заявил зампредседателя правительства РФ.

Господин Патрушев также отметил, что сейчас в стране используется более 12 тыс. тракторов и около 3 тыс. комбайнов, оснащенных элементами автопилотирования.

Сегодня Минсельхоз России использует 18 информационных систем для сбора данных, а Минприроды — 11.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе татарстанского филиала Россельхозбанка, на платформе «Свое Фермерство» зарегистрировано более 730 поставщиков из республики, среди них 57 компаний, запустивших продажи в 2024 году. За год число пользователей системы «Свое» увеличилось в два раза.

Диана Соловьёва