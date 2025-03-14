Песков заявил об осторожном оптимизме в вопросе урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по вопросу урегулирования на Украине есть «основания испытывать осторожный оптимизм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы. Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать. Тем не менее, президент солидарен с позицией Трампа»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

13 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву для обсуждения возможности заключить временное прекращение огня на 30 дней, за которое ранее выступили Вашингтон и Киев после многочасовых дискуссий в Саудовской Аравии.

До встречи с господином Уиткоффом Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, необходимо учесть несколько нюансов, в том числе — кто гарантирует сохранение режима прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».