В Саратовской области сбили БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что над регионом силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотники. Режим опасности атаки дронов снят. Он действовал с 13 марта, 23:01 мск до 01:24 мск, 14 марта. О последствиях не сообщается.

На фоне атаки беспилотников работу приостанавливал аэропорт Саратова «Гагарин». Воздушная гавань с 22:30 мск до 01:00 мск не принимала и не отправляла авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. В период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.

По данным Минобороны, вечером накануне,13 марта, средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».