Побои до суда доведут

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), уточняющий порядок возбуждения дел частного обвинения (в основном это дела о побоях либо причинении легкого вреда здоровью). В случае их принятия возбуждать производство по таким делам обязаны будут как мировые, так и районные суды. Речь идет об исправлении ошибки законодателя, однако это не решает основных проблем, связанных с домашним насилием, объясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из пояснительной записки, поправки внесены во исполнение принятого год назад решения Конституционного суда (КС), который обязал районные суды возбуждать дела частного обвинения на основании заявления потерпевшего даже без участия органов дознания. Изменения будут способствовать унификации и ускорению производства по таким уголовным делам, повышению уровня правовой защищенности потерпевших, а также реализации принципа неотвратимости ответственности.

Пока же число дел частного обвинения не растет: если в 2020 году по заявлениям пострадавших суды возбудили 6035 уголовных дел, то в 2023 году их было всего 4330, говорится в документе.

Напомним, поводом для проверки КС норм УПК, регламентирующих порядок привлечения к ответственности за побои, стала жалоба москвички Галины Баскаковой, которая несколько лет страдала от издевательств со стороны бывшего мужа.

Женщина пыталась привлечь обидчика к ответственности, но в полиции отказывались возбуждать дело о побоях, объясняя, что это дело частного обвинения и пострадавшая должна сама обращаться в суд. Однако и суды под разными предлогами отклоняли ее заявления. Как выяснил КС, в 2018 году законодатель изменил подсудность дел частного обвинения в отношении побоев: от мировых судей их передали в ведение райсудов. При этом в УПК порядок производства по делам частного обвинения по-прежнему был установлен только для мировых судей, что и позволяло райсудам отказывать заявителям.

Это была ошибка законодателя и ее необходимо было исправить, констатирует адвокат Мари Давтян, представлявшая интересы Галины Баскаковой. Она говорит, что после решения КС ее клиентка добилась от государства компенсации в размере 150 тыс. руб., поскольку возобновление уголовного преследования ее обидчика оказалось невозможным в связи с истечением срока давности. Теперь и другим пострадавшим от побоев будет легче получить доступ к правосудию. Впрочем, добавляет адвокат, ключевая для всех подобных дел проблема по-прежнему не решена: пока домашнее насилие остается вопросом частного обвинения, пострадавшим очень трудно добиваться справедливости.

Примечательно, что не только адвокаты отказываются считать домашнее насилие частным делом. В 2021 году с предложением перевести дела о побоях в категорию дел частно-публичного обвинения выступил Верховный суд (ВС). Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время частный порядок уголовного преследования не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека, а также «не согласуется с политикой государства в области обеспечения безопасности личности». Однако в 2023 году Госдума отказалась рассматривать этот проект, а повторных попыток его внести ВС уже не делал.

Анастасия Корня