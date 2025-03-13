Главные новости за 13 марта. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

Подразделения группировки войск «Север» освободили три населенных пункта Курской области, в том числе город Суджа.

Три мирных жителя пострадали при ударе дронов в Белгородской области.

Воронежский «Факел» оштрафовали на 1 млн руб. и оставили без зрителей на ближайшем матче из-за поведения болельщиков.

Апти Алаудинов заявил, что в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов.

Суд отправил в СИЗО руководителя подразделения «Газпрома» в Тамбове.

Попавшего под суд Дмитрия Ендовицкого уволили с поста ректора Воронежского госуниверситета.

Бывший замглавы курского главка МЧС Леонид Припута обжаловал увольнение в связи с утратой доверия.

Суд отказал «Россетям» в признании концессии тамбовских сетей недействительной.

Соучредитель банкротящегося ООО «Стройсервис» подал жалобу на отказ Верховного суда рассматривать невзыскание 812,7 млн руб. с воронежского АО «Галерея Чижова».

Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения замглавы «Корпорации развития Курской области».