Попавшего под суд Ендовицкого уволили с поста ректора Воронежского госуниверситета

Минобрнауки России расторгло трудовой договор с Дмитрием Ендовицким, освободив его от должности ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ). С 11 марта вуз в качестве и.о. возглавляет Елена Чупандина, которая с лета 2024 года была врио ректора ВГУ. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий во время празднования 100-летия ВГУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий во время празднования 100-летия ВГУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед тем, как возглавить вуз, госпожа Чупандина работала первым проректором — проректором по учебной работе. Также она была деканом фармацевтического факультета. Имеет звание профессора, доктора фармацевтических наук.

Дмитрий Ендовицкий руководил ВГУ 15 лет — с 2011 года. В июне 2024-го его задержали и отправили в СИЗО по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Впоследствии экс-ректору вменили незаконное распространение порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По делу также проходит профессор университета Юрий Трещевский, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в феврале 2022 года Дмитрий Ендовицкий через Юрия Трещевского передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. Вину ученые не признают.

Предварительное слушание по уголовному делу прошло в Ленинском райсуде Воронежа в конце февраля. После этого адвокаты экс-ректора обратились в областной суд с ходатайством об изменении подсудности и рассмотрении его дела в другом регионе. О решении по нему пока не сообщалось.

Бывший глава вуза находится в СИЗО, профессор — под домашним арестом. В конце февраля им продлили меры пресечения до 12 августа.

О неудачной попытке Дмитрия Ендовицкого вернуть дело следствию читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова