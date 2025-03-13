Суд отказал «Россетям» в признании концессии тамбовских сетей недействительной

Арбитражный суд Тамбовской области отказал ПАО «Россети Центр» в удовлетворении иска о признании недействительным концессионного соглашения между администрацией Тамбова и АО «Объединенные региональные электрические сети Тамбова» (ОРЭС Тамбова). Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Разбирательство инициировали «Россети Центр» в конце прошлого года, мэрия облцентра и ОРЭС выступили ответчиками. Компания оспаривала законность передачи электросетей Тамбова в концессию ОРЭС в связи с тем, что это якобы было сделано с нарушением законодательства. В качестве третьего лица к делу был привлечен департамент цен и тарифов Тамбовской области. Однако суд не нашел оснований для отмены соглашения.

Гордума Тамбова приняла решение о заключении концессии в апреле 2024. До этого АО «ОРЭС-Тамбов» работало на основании договора аренды муниципальных объектов по передаче и распределению электрической энергии от 7 октября 2005 года. Срок действия концессии остался таким же, как и у договора аренды,— до 2030 года. За это время компания может вложить в развитие инфраструктуры до 726 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова