Бывший замглавы курского МЧС обжаловал увольнение в связи с утратой доверия

Бывший замначальника управления МЧС по Курской области Леонид Припута рассказал «Ъ-Черноземье», что обжалует решение о своем увольнении в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Припута

Фото: Курский ГАУ Леонид Припута

Фото: Курский ГАУ

В Ленинском райсуде Курска с октября 2024 года рассматривается иск господина Припуты о признании недействительными решений об отказе в предоставлении гарантий и компенсаций военнослужащим. В конце февраля исковые требования бывшего замначальника были уточнены.

В разговоре с «Ъ-Черноземье» Леонид Припута назвал фейком сообщения СМИ, которые связали его увольнение с расследованием уголовных дел о строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. «Это все неправда, никакой уголовки на меня нет, я не подписывал никаких актов, это все полная чушь»,— сказал бывший замглавы МЧС. Он добавил, что основанием для его увольнения стало неполное предоставление сведений в декларации. По словам господина Припуты, он намерен подать иски против СМИ, которые распространили про него недостоверную информацию.

По открытым данным, Леониду Припуте 48 лет. В курском управлении МЧС он работал с июля 2022 года. Отвечал за гражданскую оборону и защиту населения.

Сергей Толмачев