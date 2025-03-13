Прокуратура требует изменить формулировку увольнения замглавы курской корпорации развития

Прокурор Курской области Алексей Цуканов обратился в Ленинский райсуд облцентра с требованием изменить формулировку увольнения заместителя гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Снежаны Мартьяновой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно заявлению, госпожа Мартьянова уволилась из корпорации в феврале 2025 года по собственному желанию. Прокуратура требует признать приказ о расторжении трудового договора с ней незаконным в части формулировки и основания увольнения. А также — возложить на врио гендиректора корпорации Александра Бережного обязанность изменить формулировку на «увольнение в связи с утратой доверия».

«Мартьянова С.В. в силу должностных обязанностей занималась вопросами, связанными с заключением, реализацией заключенных АО "Корпорация развития Курской области" договоров, в том числе с организациями, в обогащении которых она имела личную заинтересованность»,— говорится в иске надзорного ведомства.

В январе этого года сотрудники ивановского УФСБ задержали Снежану Мартьянову по подозрению в хищениях при ремонте зданий в Ивановской области. По версии следствия, на тот момент топ-менеджер корпорации была руководителем и бенефициаром ООО «Юридические услуги», причастного к хищению средств регионального фонда капремонта (ФКР). При этом деятельность фонда курировал родной брат госпожи Мартьяновой — Владислав, возглавлявший департамент ЖКХ области. ООО его сестры выступало подрядчиком этой организации.

Примечательно, что компании, к созданию которых причастен экс-глава ивановского ФКР Денис Федоров, участвовали и в деятельности «Корпорации развития Курской области». Бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин с 2018 по 2020 год курировал в правительстве Ивановской области работу ЖКХ, а до переезда в Курск являлся советником губернатора региона. Снежана Мартьянова в АО отвечала за работу бухгалтерии, к ней у следствия также были вопросы по «курским» уголовным делам.

В конце прошлого года Владимир Лукин и его экс-заместитель Игорь Грабин стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ. По версии регионального управления МВД, Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров, в число которых вошла госпожа Мартьянова, и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб.

Подробнее об иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова