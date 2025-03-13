Три человека пострадали при ударе дронов под Белгородом

В результате удара дронов по Белгородской области были ранены три человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Октябрьский Белгородского района из-за атаки FPV-дрона пострадали двое мирных жителей. Оба получили минно-взрывную травму, один также был контужен, у второго множественные слепые осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи доставляет их в горбольницу №2 в облцентре. Также в результате взрыва в поселке посечены ворота гаража, у четырех транспортных средств повреждены кузова и остекление.

Еще один дрон сдетонировал в поселке Дальний Валуйского округа. Из-за этого мирная жительница получила осколочные ранения головы и плеча. Бригада скорой помощи везет ее в Валуйскую ЦРБ. Также в частном доме пострадали окна, на его участке поврежден забор.

Кроме того, в городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию — разрушения получили ограждение и кровля производственного здания. В Волоконовском районе в селе Борисовка беспилотник атаковал частное домовладение — пробита кровля дома.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова