Муштаев не согласен с отклонением жалобы на невзыскание долга с «Галереи Чижова»

Соучредитель банкротящегося ООО «Стройсервис» Александр Муштаев подал жалобу на отказ Верховного суда рассматривать невзыскание 812,7 млн руб. с воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову), управляющего одноименным торгово-развекательным центром (ТРЦ) в центре Воронежа. Это следует из документов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Стройсервис» инициировал разбирательство летом 2020 года. По мнению истца, ГЧ не выплатила ему доходы от деятельности ТРЦ, в котором «Стройсервису» ранее принадлежали доли. В ГЧ тогда заявляли, впрочем, что экс-совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди ТРЦ. Арбитражный суд Воронежской области весной 2024-го встал на сторону ГЧ, летом это решение поддержала апелляционная инстанция, осенью — кассационная. В начале 2025 года Александр Муштаев подал жалобу на решение кассации в Верховный суд, но там ее рассматривать отказались, объяснив это отсутствием нарушений материального или процессуального права, которые могли бы привести к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.

Павел Какалия ранее рассказывал «Ъ-Черноземье», что в основу судебного решения о невзыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

ООО «Стройсервис», управлявшее пятизвездочными «Арт-отелем» и Ramada Plaza, признали банкротом летом 2021-го. Осенью того же года его долю в ТРЦ с банкротных торгов за 2 млрд руб. выкупила ГЧ, а отели зимой 2023-го перешли к Домостроительному комбинату (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин). Формально цена гостиниц составляла 795,5 млн руб., однако ДСК, пользуясь правом «преимущественного приобретения», забрал их в счет залога, без существенных доплат.

Подробнее о споре «Стройсервиса» с ГЧ — в публикации «Ъ-Черноземье» «“Галерея Чижова” не заплатит за “Стройсервис”».

Мария Старикова