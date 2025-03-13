Красиво потрачено

В начале 2025 года обороты российских салонов красоты увеличились на 16% в основном из-за роста цен на бьюти-услуги. Это вселяет оптимизм в предпринимателей, начавших активнее открывать новые точки. Но рост рынка ограничен, в дальнейшем его обороты будут расти заметно медленнее, уверены эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе 2025 года медианный оборот салонов красоты по всей России вырос на 16% год к году, до 214 тыс. руб. на одну точку, подсчитали аналитики банка «Точка» и сервиса «Яндекс Карты». Они уточнили, что с учетом инфляции реальный рост доходов в сегменте составил 5,93%. По данным Росстата, в январе 2025 года объем парикмахерских и косметологических услуг, оказанных россиянам, вырос на 21% год к году, до 24,2 млрд руб.

В январе 2025 года в барбершопах Fidel выручка выросла на 10% год к году, в салоне Celebrity — на 10–15%, в сети «Персона» — на 20–30%, сообщили “Ъ” представители этих компаний. В Санкт-Петербурге салоны зафиксировали рост оборотов на 8–12%, говорит президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова.

Однако это преимущественно связано с индексацией цен с нового года: многие увеличивали прайс на 10–15%, поясняет руководитель салона Celebrity Яна Яковлева. Это происходит на фоне удорожания продукции от поставщиков, необходимости поддержания высокого уровня сервиса, обновления материалов и повышения квалификации мастеров, добавляет управляющий партнер сети салонов «Пальчики», «Фейсолоджи» и «Шевелюр» Антон Дерконос.

Рост спроса в салонах красоты фиксируется уже продолжительное время. В минувшем году индустрия красоты и здоровья стала одним из ключевых драйверов роста сферы услуг, подтверждают эксперты оператора фискальных данных «Платформа ОФД». По подсчетам компании, в 2024 году число покупок в бьюти-точках по всей России выросло на 14% год к году, в частности, в Москве — на 8%, в Санкт-Петербурге — на 5%, в Краснодаре — на 12%. «Спрос стабилизировался после турбулентности постковидных лет»,— поясняет Антон Дерконос.

На этом фоне предприниматели стали активнее открывать новые точки. По подсчетам банка «Точка» и сервиса «Яндекс Карты», в январе 2025 года число официально зарегистрированных салонов достигло 100,5 тыс., что на 8,3% больше год к году. Количество фактически работающих заведений выросло на 15,4%, до 79 тыс., уточнили аналитики.

Высокая конкуренция вынуждает игроков предлагать новые форматы услуг, например, развивать нишевые салоны с корейской косметикой и специализированными уходовыми услугами, а также предлагать экспресс-услуги, которые становятся популярнее у занятых клиентов, поясняют аналитики банка «Точка». Кроме того, все популярнее становятся антистресс-услуги, включая массаж, посещение спа- и банных комплексов, говорит основатель сети салонов красоты «Персона» и президент ассоциации профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов.

Тем не менее дальнейшее развитие отрасли ограничивает ряд негативных факторов. «Выручка отрасли растет, но ее "съедают" налоги, постоянные и переменные расходы, оставляя бизнесу минимальную прибыль»,— говорит Лялья Садыкова. Яна Яковлева ожидает, что в этом году выручка продолжит расти, но соразмерно инфляции.

Дарья Андрианова