Сочи ожидает более 350 тысяч туристов в майские праздники

Сочи планирует принять более 350 тыс. гостей в период майских праздников. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе департамента курортов и туризма администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В период майских праздников заполняемость сочинских гостиниц и санаториев достигнет 80%. В некоторых популярных объектах размещения этот показатель превысит 90%.

Сейчас средний уровень бронирования предприятий санаторно-курортной сферы на праздничные дни составляет около 55%. Гости отдают предпочтение лечебно-оздоровительным программам, а также отелям среднего и высокого класса с подогреваемыми бассейнами, СПА-комплексами и развитой инфраструктурой.

Специалисты прогнозируют увеличение спроса на отдых в Сочи с приближением праздников. Пик бронирований ожидается в начале апреля.

В феврале 2025 года курорт принял более 1,13 млн туристов, что на 4,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Прошедший год стал рекордным для Сочи — город посетили 8 млн туристов, что на 5,17% больше, чем годом ранее.

За последние шесть лет общее количество отдыхающих в Сочи составило 41,8 млн человек, увеличившись на 123%. В 2019 году Сочи посетили 6,5 млн человек. В 2020 году число отдыхающих уменьшилось до 5,5 млн из-за пандемии. В 2021 году курорт принял 6,9 млн туристов, а в 2023 году количество путешественников увеличилось до 7,2 млн.

Мария Удовик