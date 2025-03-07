В Международный женский день Сочи примет 110 тысяч гостей

Сочинские курорты готовятся к приему около 110 тыс. туристов в Международный женский день. Загрузка объектов размещения ожидается на уровне 70%, что соответствует показателям прошлого года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Наибольшей популярностью у путешественников пользуются санаторно-курортные организации, где уровень бронирования достиг 80%. Также отмечается существенный интерес к отдыху в Красной Поляне — горные курорты заполнены на 75%.

В феврале 2025 года Сочи принял более 1,13 млн туристов, что на 4,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2024 году курорт установил рекорд, приняв 8 млн гостей, что соответствует росту турпотока на 5,17%.

За последние шесть лет общий объем туристического потока в Сочи составил 41,8 млн человек, увеличившись на 123%. В 2019 году город посетили 6,5 млн отдыхающих, в 2020 году — 5,5 млн человек (снижение связано с временным закрытием курорта из-за пандемии), в 2021 году — 6,9 млн туристов, в 2022 году — 7,2 млн путешественников, в 2023 году — 7,6 млн отдыхающих, а в 2024 году — 8,02 млн человек.

Мария Удовик