Песков отверг обвинения Зеленского в ударе БПЛА по Чернобыльской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления украинского лидера Владимира Зеленского о попадании российского беспилотника по Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Представитель Кремля назвал обвинение Москвы в ударах по энергетическому объекту «очередной подтасовкой».

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности»,— сказал Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российский беспилотник атаковал защитный саркофаг, изолирующий аварийный энергоблок ЧАЭС. В МАГАТЭ сообщали, что около 01:50 в ночь на 14 февраля сотрудники агентства услышали взрыв в стороне защитной оболочки, которая изолирует разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. По сведениям агентства, за взрывом последовал пожар.

Анастасия Домбицкая