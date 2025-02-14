Захарова назвала «провокацией» удар БПЛА по ЧАЭС накануне Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «провокацией» выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским в адрес России обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом дипломат заявила на брифинге в пятницу. Она выразила уверенность в том, что украинский лидер спланировал акцию в преддверии Мюнхенской конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Даже сомнений нет в том, что с пустыми руками (Владимир.— "Ъ") Зеленский на Мюнхенскую конференцию не приехал бы»-- сказала дипломат, отвечая на вопрос журналиста (цитата по ТАСС). «Неужели у кого-то есть сомнения в том, что это не спланированная киевским режимом провокация? Нет никаких сомнений»,— добавила она.

Госпожа Захарова напомнила, то в прошлом году накануне Мюнхенской конференции Киев обвинил Москву в ударе по детской больнице. «В этот раз — и мы об этом говорили неоднократно, что киевский режим будет совершать атаки на ядерные объекты, потому что рассматривает гражданскую атомную инфраструктуру в качестве просто грязного ядерного оружия и исповедует ядерный терроризм,— ему подготовили вот такую провокацию», - поделилась российской версией происходящего Мария Захарова. И отметила, что цель такого рода провокаций — «пролоббировать, продавить очередные поставки вооружений, а в первую очередь денег».

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью российский беспилотник атаковал защитный саркофаг, изолирующий аварийный энергоблок ЧАЭС. В МАГАТЭ сообщали, что около 1:50 в ночь на 14 февраля сотрудники агентства услышали взрыв в стороне защитной оболочки, которая изолирует разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС. В Кремле отвергли заявления украинского лидера о причастности РФ к атаке.

Анастасия Домбицкая