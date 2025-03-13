Вот за «Факел»

Главное в этом сезоне ЧП в российском футбольном чемпионате вылилось в целый пакет санкций разной степени жесткости для его участников. «Факел», чье уханье в адрес бразильских игроков «Зенита» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) счел «расистским скандированием», наказан штрафом в 1 млн руб. и проведением одного домашнего матча без зрителей, а ответивший трибунам демонстрацией среднего пальца ключевой полузащитник петербургского клуба Вендел — дисквалификацией на одну встречу. Правда, это будет, возможно, ключевая встреча первенства, в которой «Зенит» в воскресенье, 16 марта, сыграет со «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский эмоциональный срыв Вендела (№8) лишил «Зенит» ведущего полузащитника в ключевом матче чемпионата страны

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Воронежский эмоциональный срыв Вендела (№8) лишил «Зенит» ведущего полузащитника в ключевом матче чемпионата страны

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В четверг, 13 марта, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза провел, видимо, одно из самых сложных заседаний в своей истории. Центральным пунктом его повестки была серия инцидентов, случившихся в матче 20-го тура чемпионата страны. В нем в субботу находящийся в подвале турнирной таблицы «Факел» уступил — 0:2 — дома находящемуся на ее верхушке вместе с «Краснодаром» «Зениту».

В середине второго тайма этого матча хавбек «Зенита» Вендел после вмешательства VAR заработал прямую красную карточку от арбитра Виталия Мешкова.

Основанием для удаления стал средний палец, который бразилец показал трибунам. Такие жесты регламент расценивает как «непристойные».

Однако после завершения встречи выяснилось, что в «Зените» уверены, что на жест Вендела спровоцировали болельщики «Факела». В распространившихся позже видеороликах действительно было слышно, как они издают звуки, похожие на уханье. В международной футбольной практике они трактуются как «расистские», а головные в виде структуры — Международная футбольная федерация (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — еще несколько лет назад придали борьбе с расизмом статус приоритетного для отрасли тренда. Правда, если в Европе она особого успеха не имела, то в России на элитном уровне с начала десятилетия громких ЧП, связанных с «дискриминационным поведением» фанатов, не было.

При этом, по версии «Зенита», им отметились не только зрители. И его наставник Сергей Семак, и другие менеджеры настаивали, что в адрес иностранных игроков «Зенита» прозвучало как минимум одно оскорбление «на расовой почве» от футболиста «Факела» — предположительно, его вице-капитана Сергея Божина, якобы произнесшего слово «макака». Кроме того, на одном из роликов было видно, как Сергей Божин делает странное движение ногой в сторону одноклубника и соотечественника Вендела Луиса Энрике.

В «Факеле» отвергали обвинения в «дискриминационном поведении». Громкость скандала в клубе объясняли «истерией, которая искусственно раздувается в СМИ».

На заседании КДК доводы воронежцев помогли им лишь отчасти. Оказалось, что слова зенитовцев и видеозаписи все-таки не убедили орган признать вину Сергея Божина. Глава КДК Артур Григорянц, рассказывая, почему его не оказалось в перечне тех, к кому применены санкции, сообщил, что изучившая видеозаписи структура «не нашла признаков расизма в его действиях». Зато расизм нашли в действиях болельщиков «Факела». Артур Григорянц отметил, что члены КДК «рассмотрели записи со стадиона в хорошем качестве» и «установили» целый ряд эпизодов, в которых он присутствует: «Первое расистское скандирование было на 71-й минуте матча во время владения мячом Венделом. На 74-й минуте Вендел был удален, но уже после этого при подаче углового Дугласом Сантосом уханье было в его адрес, после этого — в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо. Нельзя говорить о том, что это система, но это недопустимо».

Видимо принимая во внимание «несистемный» характер коллективного проступка, КДК РФС наказал «Факел» проведением всего одного домашнего матча чемпионата без зрителей (ближайший, против конкурента в битве за выживание в высшем дивизионе «Ахмата», состоится 5 апреля), хотя по регламенту мог выписать три.

проведением всего одного домашнего матча чемпионата без зрителей (ближайший, против конкурента в битве за выживание в высшем дивизионе «Ахмата», состоится 5 апреля), хотя по регламенту мог выписать три. Впрочем, к этой санкции добавился штраф в 1 млн руб., а также трехматчевая дисквалификация спортивного директора Кирилла Котова. Тот после окончания выскочил на поле и ругался на арбитров.

«Факел», однако, примененные к нему меры не устроили. Клуб, опять подчеркнув «приверженность принципу нулевой терпимости по отношению к любым формам дискриминации, в том числе на расовой почве», в своем заявлении уточнил, что считает «наказание несопоставимым с масштабом нарушения», и «готовится к подаче жалобы в апелляционный комитет РФС». «Факел» также «оставил за собой право провести собственное расследование для выявления лиц, которые, возможно, были задействованы в данном инциденте».

Лишь отчасти, кажется, помогли «Зениту» и его аргументы в ситуации с Венделом.

Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала удаление бразильца обоснованным, притом что различные источники сообщали о том, что петербуржцы намерены бороться за отмену красной карточки, но из двух матчей отстранения, назначенного ему КДК, в реальности актуален только один: на второй он дисквалифицирован условно.

Артур Григорянц, комментируя относительную мягкость своего органа в отношении игрока, подчеркнул, что тот «принял участие в заседании», «дважды принес свои извинения — перед КДК и болельщиками» и «понимает, что совершил поступок, который не красит».

Однако решение все равно выглядит довольно неприятным для «Зенита» из-за тайминга. Дело в том, что Вендел, стержневой хавбек клуба, теперь пропустит имеющий колоссальное значение для победителя шести предыдущих чемпионатов России матч. В нем в воскресенье он встречается в гостях с отстающим от петербуржцев и «Краснодара» на три очка «Спартаком», основным конкурентом лидеров в «золотой гонке».

Алексей Доспехов