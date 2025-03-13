Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бизнесмен оштрафован за дачу взятки должностным лицам «Белоблводоканала»

Белгородский райсуд Белгородской области признал генерального директора строительной компании «Авант» Алексея Горбача виновным даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) должностным лицам «Белоблводоканала». Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначен штраф в 3,7 млн руб.

Как установлено в суде, Горбач в феврале 2023 года совместно со своим коллегой передал через посредника должностным лицам «Белоблводоканала» 10 млн руб. Деньги предназначались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ по возведению очистных сооружений.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по Белгородской области. Алексей Горбач признал вину.

В конце прошлого года суд признал бывшего директора по закупкам и торгам «Белоблводоканала» Алексея Антонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп сотрудника контрактной службы). Ему был назначен штраф в 1,1 млн руб. с запретом в течение трех лет работать в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Тогда же следователи обвинили во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшего гендиректора предприятия Александра Николаева. По версии следствия, с декабря 2022 года по август 2023-го он вместе с первым заместителем через посредника получил от руководителей трех компаний-подрядчиков 19 млн руб. за покровительство.

Сергей Толмачев