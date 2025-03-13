Бизнесмен оштрафован за дачу взятки должностным лицам «Белоблводоканала»

Белгородский райсуд Белгородской области признал генерального директора строительной компании «Авант» Алексея Горбача виновным даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) должностным лицам «Белоблводоканала». Как сообщили в областной прокуратуре, ему назначен штраф в 3,7 млн руб.

Как установлено в суде, Горбач в феврале 2023 года совместно со своим коллегой передал через посредника должностным лицам «Белоблводоканала» 10 млн руб. Деньги предназначались за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ по возведению очистных сооружений.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по Белгородской области. Алексей Горбач признал вину.

В конце прошлого года суд признал бывшего директора по закупкам и торгам «Белоблводоканала» Алексея Антонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп сотрудника контрактной службы). Ему был назначен штраф в 1,1 млн руб. с запретом в течение трех лет работать в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Тогда же следователи обвинили во взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшего гендиректора предприятия Александра Николаева. По версии следствия, с декабря 2022 года по август 2023-го он вместе с первым заместителем через посредника получил от руководителей трех компаний-подрядчиков 19 млн руб. за покровительство.

Сергей Толмачев