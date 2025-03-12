Главные новости за 12 марта. Кубань, Крым, Адыгея
Горячий Ключ запросил 4,5 млн рублей субсидий на обустройство терренкуров. Общий объем финансирования составит 5,07 млн руб., из которых 507,9 тыс. руб. направят из местного бюджета.
В пункте временного размещения остаются 18 жителей дома, поврежденного после взрыва газа в Белореченске. Среди спасенных — четверо детей из второго и третьего подъездов.
В 2024 году товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь вырос на 4%. В рамках заседания подписали договор о сотрудничестве и развитии связей между Гродненским городским Советом депутатов и городской Думой Краснодара.
На Кубани в 2024 году направили более 516 млрд рублей на госпрограммы. Доля программных расходов в бюджете края остается высокой — на их основе финансируются образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ и дорожное хозяйство.
На полигоне Белореченская — Майкоп испытывают новый вагон для РЖД. Программа включает динамические, прочностные и тормозные тесты, измерение уровня шума и вибрации, а также анализ электромагнитных полей.
Для организаций санаторно-курортного комплекса Краснодарского края в зоне ЧС предоставят отсрочку по страховым взносам. Это предложение нашло поддержку у Министерства финансов России.
Краснодарский край стал лидером по количеству проведенных протоколов ЭКО — 7,2 тыс. процедур. Однако эффективность в регионе составила лишь 16,7%.
В 2025 году в Крыму планируют заменить 239 лифтов на сумму порядка 785 млн руб. Работы финансируются за счет федерального и регионального бюджетов.
Власти Новороссийска полностью погасили муниципальный долг в размере 1,5 млрд руб. Темпы роста по объемам производства крупных и средних предприятий достигли 118%.