Горячий Ключ запросил 4,5 млн рублей субсидий на обустройство терренкуров

Администрация Горячего Ключа подала заявку на получение краевой субсидии в размере 4,57 млн руб. для реализации третьего этапа проекта по обустройству городских туристических маршрутов (терренкуров). Общий объем финансирования составит 5,07 млн руб., из которых 507,9 тыс. руб. направят из местного бюджета, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Третий этап проекта предусматривает строительство пешеходной дорожки, которая соединит два ранее благоустроенных маршрута: «Дантово ущелье — Скала Спасения» и «Тропа здоровья».

Ранее в рамках проекта были проведены работы по благоустройству: в 2023 году завершили первый этап стоимостью 32,8 млн руб., а в 2024 году капитально отремонтировали маршрут «Тропа здоровья» за 73 млн руб.

Кроме того, в курортном парке появился «Мобильный гид» — информационная панель с картой и описанием 12 главных достопримечательностей. По указанному номеру посетители могут прослушать аудиогид о скале Спасения, Дантовом ущелье и других знаковых местах города-курорта.

Нурий Бзасежев