На полигоне Белореченская – Майкоп испытывают новый вагон для РЖД

На полигоне Белореченская – Майкоп проходят испытания первого купейного вагона увеличенного габарита (Т). Программа включает динамические, прочностные и тормозные тесты, измерение уровня шума и вибрации, а также анализ электромагнитных полей. Специалисты ВНИИЖТ совместно с ТМХ проведут климатические и эксплуатационные испытания на совместимость с железнодорожной инфраструктурой, передает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Купейный вагон габарита Т отличается увеличенными размерами: длина больше стандартного на 73 см, ширина – на 28 см, а спальные места – на 15 см длиннее. Он оборудован современными системами микроклимата, энергосбережения и диагностики.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) также выпускает штабной вагон модели 61-4535, адаптированный для маломобильных пассажиров. В нем предусмотрены два специальных купе и подъёмное устройство новой конструкции.

Завершение испытаний запланировано на апрель. После получения сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза в мае планируется запуск серийного производства.

Вячеслав Рыжков