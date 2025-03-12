В ПВР остаются 18 жителей дома, поврежденного взрывом газа в Белореченске

В пункте временного размещения (ПВР) остаются 18 жителей дома, поврежденного после взрыва газа в Белореченске. Среди спасенных — четверо детей из второго и третьего подъездов, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко Фото: Telegram-канал Сергея Сидоренко

«Люди обеспечены горячим трехразовым питанием и всем необходимым для проживания. С ними на постоянной связи один из моих заместителей»,— отметил градоначальник.

Взрыв газа произошел в ночь на 5 марта в многоэтажном доме на ул. Красной. В результате хлопка обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами. Повреждения получили восемь квартир во втором и третьем подъездах. Из здания эвакуировали 54 жителя, трое пострадали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Нурий Бзасежев