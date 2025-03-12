На Кубани для санаториев в зоне ЧС предоставят отсрочку по страховым взносам

Для организаций санаторно-курортного комплекса Краснодарского края в зоне ЧС предоставят отсрочку по страховым взносам. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев во время заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации Фото: Пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации

По словам главы Краснодарского края, необходимо минимизировать последствия ЧС и поддержать крупные предприятия и малый бизнес, так как Анапа живет за счет санаторно-курортного комплекса. Регион уже выступил с инициативой о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов на срок до девяти месяцев для гостиниц, санаториев, туристических объектов, детских лагерей и здравниц. Это предложение нашло поддержку у Министерства финансов России. Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования в федеральных органах исполнительной власти.

Первый вице-губернатор Игорь Галась отметил, что по профильному нацпроекту краю предусмотрено более 450 млн руб. субсидий на развитие туристской инфраструктуры. Приоритетными будут пострадавшие объекты на территории Анапы и Темрюкского района.

Временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий рассказал, что федеральная корпорация МСП также оказывает поддержку гостиничному бизнесу в виде зонтичных поручительств. Это позволяет упростить процесс получения кредита в банке, если у компании недостаточно собственного залогового имущества для привлечения заемного финансирования. С февраля в Анапе и Темрюкском районе действует новый микрозайм «Специальный Анапа», который предоставляет региональный Фонд микрофинансирования. Процентная ставка по кредиту составляет 2% годовых. Заем можно использовать для различных целей, таких как выплата заработной платы, оплата аренды и коммунальных услуг, а также на строительство, ремонт и реконструкцию нежилых помещений.

Кроме того, до 20 марта предприниматели могут подать заявки на создание модульных некапитальных средств размещения в период с 2025 по 2027 год. В министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края поступило 35 заявок, среди которых 16 проектов, реализуемых в Анапе.

В Анапе также реализуются девять крупных инвестиционных проектов в рамках программы льготного кредитования. Российский союз туриндустрии обратился в Министерство экономического развития РФ с просьбой на один год освободить организации-инвесторы от ответственности за неисполнение плана-графика. Предложение находится на рассмотрении.

Алина Зорина