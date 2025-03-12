ПроДокторов: эффективность протоколов ЭКО на Кубани составляет 16,7%

Портал ПроДокторов обнародовал результаты исследования (есть в распоряжении «Ъ-Кубань») эффективности процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в российских регионах. Данные были получены на основе официальных ответов региональных министерств здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно полученной информации, Краснодарский край стал лидером по количеству проведенных протоколов ЭКО — 7,2 тыс. процедур. Однако эффективность в регионе составила лишь 16,7% — беременность наступила в 1,2 тыс. случаях.

Наивысший показатель результативности продемонстрировала Республика Хакасия, где беременность наступила в 68,3% случаев. При этом специалисты отмечают, что в данном регионе провели значительно меньше процедур — всего 104.

В среднем по регионам, предоставившим статистику, беременность после ЭКО наступает в 32% случаев.

В исследовании учитывались именно показатели наступивших беременностей, а не рождений детей. Это связано с тем, что процедура могла быть проведена в 2024 году, а рождение ребенка произойдет только в 2025-м. По этой причине министерства здравоохранения формируют полную статистику в октябре следующего года.

Авторы исследования также обращают внимание на возможность искажения региональной статистики из-за того, что некоторые пациентки проходят процедуру ЭКО в одном регионе, а встают на учет по беременности в другом.

Лия Пацан