На Кубани в 2024 году направили более 516 млрд рублей на госпрограммы
В 2024 году на реализацию 28 государственных программ в Краснодарском крае направили свыше 516 млрд руб. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам господина Кондратьева, доля программных расходов в бюджете края остается высокой — на их основе финансируются образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ и дорожное хозяйство. К направлениям госпрограмм также относят: область агропромышленного комплекса, санаторно-курортной отрасли, культуры и спорта.
За последние десять лет совокупные расходы по госпрограммам составили 3 трлн руб.. Ежегодно доля таких трат достигает 90–95% от общего бюджета.
С 2014 года объем федеральной поддержки региона вырос с 22 млрд до 52 млрд руб., а объем софинансирования местных бюджетов по краевым госпрограммам увеличился почти в семь раз — с 16 млрд более чем до 107 млрд руб.