На Кубани в 2024 году направили более 516 млрд рублей на госпрограммы

В 2024 году на реализацию 28 государственных программ в Краснодарском крае направили свыше 516 млрд руб. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

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По словам господина Кондратьева, доля программных расходов в бюджете края остается высокой — на их основе финансируются образование, здравоохранение, социальная поддержка, ЖКХ и дорожное хозяйство. К направлениям госпрограмм также относят: область агропромышленного комплекса, санаторно-курортной отрасли, культуры и спорта.

За последние десять лет совокупные расходы по госпрограммам составили 3 трлн руб.. Ежегодно доля таких трат достигает 90–95% от общего бюджета.

С 2014 года объем федеральной поддержки региона вырос с 22 млрд до 52 млрд руб., а объем софинансирования местных бюджетов по краевым госпрограммам увеличился почти в семь раз — с 16 млрд более чем до 107 млрд руб.

Нурий Бзасежев