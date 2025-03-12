Товарооборот между Кубанью и Беларусью вырос на 4%

В 2024 году товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь вырос на 4%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, Кубань и Беларусь работают над совместными проектами в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства. По его словам, власти региона готовы дополнить дорожную карту конкретными пунктами по расширению сотрудничества с Гродненской областью.

Одним из важных шагов в этом направлении может стать повышение узнаваемости кубанских вин не только в регионе, но и в стране в целом. В прошлом году в Беларусь свою продукцию поставляли шесть производителей из Краснодарского края, и вина были хорошо встречены на рынке. Власти края готовы принять участие в крупных мероприятиях в Гродненской области и провести дегустации. Также они заинтересованы в поставках бутылок, которые производятся в Гродненской области, для использования на кубанских винодельческих предприятиях.

По словам исполняющего обязанности председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, область проявляет интерес к закупке рапса, плодовых и овощных консервов, вина, круп, муки, риса и подсолнечного масла. Одной из ключевых задач остается обеспечение транспортной доступности для расширения объемов торговли. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках дорожной карты. Он подчеркнул, что диалог между Беларусью и Россией на региональном уровне служит подтверждением стратегических договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Это способствует устойчивому и долгосрочному развитию сотрудничества между странами.

В рамках заседания рабочей группы подписали договор о сотрудничестве и развитии связей между Гродненским городским Советом депутатов и городской Думой Краснодара, меморандум о сотрудничестве между Гродненским районом Гродненской области и Усть-Лабинским районом. Кроме того, заключили соглашение о партнерстве между Гродненским колледжем отраслевых технологий и Краснодарским торгово-экономическим колледжем.

В рамках рабочего визита кубанской делегации в Республику Беларусь запланировано посещение промышленных и санаторно-курортных предприятий для обмена опытом.

Алина Зорина