Новороссийск полностью погасил муниципальный долг в 1,5 млрд рублей

Власти Новороссийска полностью погасили муниципальный долг в размере 1,5 млрд руб. в 2024 году благодаря развитию объемов производства и промышленной отрасли. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко во время ежегодного отчета.

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По словам мэра, темпы роста по объемам производства крупных и средних предприятий достигли 118%. Развитие промышленного потенциала города-героя происходит за счет полученных субсидий господдержки и вложений инвесторов. В промышленной сфере сейчас трудятся 28 тыс. жителей.

В краевом рейтинге по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата Новороссийск занимает первое место. Общий объем инвестиций в развитие сельскохозяйственной и курортной отраслей экономики составил 90 млрд руб. Благодаря 11 инвестиционным соглашениям в городе появится 3,5 тыс. рабочих мест.

В 2026 году в Новороссийске планируют запустить два новых предприятия — по производству силовых кабелей и промышленный технопарк «Н-порт», резидентами которого станут компании, специализирующиеся на выпуске металлоизделий и робототехники для логистики. Также участие смогут принять предприятия портовой инфраструктуры и сельского хозяйства.

По валовому сбору винограда в объеме 14 тыс. тонн Новороссийск занял третье место в регионе. За 2024 год было произведено 53 млн бутылок винодельческой продукции, из которых 1 млн экспортирован. Производители сельскохозяйственной продукции получили 19 субсидий на общую сумму 128 млн руб.

Нурий Бзасежев