Трамп: помимо перемирия с Украиной обсуждался территориальный вопрос

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии обсуждалось множество аспектов мирного соглашения, включая территориальные вопросы. По его словам, прежде президент Украины Владимир Зеленский «казалось, не хочет мира», но теперь изменил свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы, с одной стороны, мы имеем очень сложную ситуацию, практически решенную. Мы также обсудили территории и другие связанные вопросы. Мы знаем, о каких участках земли идет речь, отступать или не отступать, оттягивать или не оттягивать»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что с Украиной также обсуждались территориальные уступки.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян