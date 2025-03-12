Трамп: помимо перемирия с Украиной обсуждался территориальный вопрос
Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии обсуждалось множество аспектов мирного соглашения, включая территориальные вопросы. По его словам, прежде президент Украины Владимир Зеленский «казалось, не хочет мира», но теперь изменил свою позицию.
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Мы, с одной стороны, мы имеем очень сложную ситуацию, практически решенную. Мы также обсудили территории и другие связанные вопросы. Мы знаем, о каких участках земли идет речь, отступать или не отступать, оттягивать или не оттягивать»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме (цитата по AFP).
По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что с Украиной также обсуждались территориальные уступки.
Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».