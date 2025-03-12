Рубио: США и Украина обсуждали тему территориальных уступок Киева

В ходе вчерашней встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии стороны обсуждали возможные территориальные уступки, на которые будет вынуждена пойти Украина. Информацию об этом подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Да, у нас были разговоры»,— сказал господин Рубио на встрече с журналистами в ирландском Шанноне (цитата по Newsweek). Госсекретарь добавил, что не может разглашать подробности переговоров. «Когда вы садитесь за стол с таким партнером, как Украина, мы не собираемся обсуждать это публично»,— заключил он.

Вчера в Джидде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Встреча продолжалась около девяти часов. По итогам украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, при этом США объявили о возобновлении военной и разведывательной помощи Украине. Вашингтон и Киев также договорились как можно быстрее заключить соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых.

Подробнее о переговорах в Джидде читайте в материале «Ъ».