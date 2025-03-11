Главные новости за 11 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Один из пострадавших жителей многоквартирного дома в Белореченске, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, скончался в больнице. Он получил сильные ожоги.

Расчистка мелководных участков и затопленных русел рек-притоков в чаше Краснодарского водохранилища запланирована на 2025-2030 годы. В этом году планируют приступить к разработке проектно-сметной документации.

Организациям Краснодарского края не хватает 62,1 тысячи сотрудников. Работодателями региона заявлено 34,9% с требованием наличия среднего профессионального образования.

Губернатор Кубани попал в рейтинг политической устойчивости. Эксперты считают, что Единый день голосования в 2025 году станет подготовкой политической системы к выборам в Госдуму 2026 года.

На Кубани в естественную среду выпустили 12 птиц после реабилитации. Специалисты освободили пять чомг и шесть черношейных поганок, а также одну малую поганку.

«Красная Поляна» закрыла 10 трасс из-за лавиноопасности. Ранее МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

Краснодарский край занял четвертое место среди российских регионов по количеству самозапретов на кредиты. Жители региона подали 185 тыс. соответствующих заявлений через портал Госуслуг с момента запуска сервиса 1 марта 2025 года.

РАН завершила первую экспедицию в Черное море после разлива мазута. Взяты пробы воды и донных отложений в районе Тамани и Анапы.

В Крыму 263 населенных пункта попали в зону возможного подтопления. К ликвидации последствий подтоплений готовы около 5 тыс. специалистов и более 1,5 тыс. единиц техники.