Один из пострадавших при обрушении дома в Белореченске скончался

Один из пострадавших жителей многоквартирного дома в Белореченске, в котором произошел взрыв газовоздушной смеси, скончался в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Сидоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Дмитрий Г. умер в краевой клинической больнице Краснодара. Туда он был доставлен с сильными ожогами.

Второй пострадавший, у которого диагностирован перелом бедра, был госпитализирован в районную больницу Белореченска в состоянии средней тяжести. Третий человек, получивший незначительные травмы, отправлен домой для лечения в амбулаторных условиях.

5 марта в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из поврежденного дома эвакуировали 54 жителя. Возбуждено уголовное дело.

Алина Зорина