«Красная Поляна» закрыла 10 трасс из-за лавиноопасности

Горный курорт «Красная Поляна» в Сочи приостановил работу 10 трасс из-за риска схода лавин. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

С 12:15 по московскому времени закрыты трассы «Восточная» (участки от 2 тыс. м до 1,5 тыс. м и от 1,5 м до 1,37 тыс. м), а также «Серпантин», «Фрирайд», «Восточный экспресс», «Паудер», «Дежавю», «Медовей», «Восточный траверс» и «Дамба». Курорт «Роза Хутор» сообщил о временном закрытии двух трасс из-за состояния покрытия.

Ранее МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. В горах региона и Адыгеи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря до 14 марта сохраняется лавиноопасность.

По данным метеорологов, во вторник в Краснодарском крае наблюдается юго-западный ветер 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха достигла +22 градуса.

Вячеслав Рыжков