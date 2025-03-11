На Кубани в естественную среду выпустили 12 птиц после реабилитации
12 птиц, прошедших курс реабилитации, выпустили в естественную среду обитания в селе Лермонтово Туапсинского района. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: t.me / vitishko
Специалисты выпустили пять чомг и шесть черношейных поганок, а также одну малую поганку, которые ранее были обнаружены перепачкавшимися в мазуте. Две недели птицы ждали освобождения, потому что море было неспокойным, а температура воздуха — низкой.
Перед выпуском каждую птицу осмотрели специалисты, чтобы убедиться в ее здоровье и готовности к жизни в природе. Каждая прошла полный курс реабилитации в центре, который находится в селе Витязево.
Последним этапом стало тестирование состояния оперения и охотничьих навыков птиц. Они почти все время находились в бассейнах, где им нужно было не намокать и самостоятельно добывать рыбу, которую заранее запустили в водоемы.