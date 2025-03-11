Организациям Краснодарского края не хватает 62,1 тысячи сотрудников

Работодатели Краснодарского края заявили 62,1 тыс. вакансий на Единой цифровой платформе занятости и трудовых отношений «Работа в России». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Из общей кадровой потребности работодателями региона заявлено 34,9% с требованием наличия среднего профессионального образования. Около 47,2% — без предъявления требований к профессиональному образованию.

Среди профессий со средним образованием наиболее востребованы: слесари разных квалификаций, продавцы, рабочие сельского хозяйства, включая овощеводов, садоводов, виноградарей и трактористов. Спросом также пользуются бетонщики, повара, пекари, кондитеры, операторы различной специализации, монтажники, электромонтеры, швеи, сварщики, машинисты, кладовщики, горничные и официанты.

В министерстве подчеркнули, что для решения проблемы нехватки кадров необходимо сотрудничество между работодателями, профильными органами исполнительной власти, администрациями городов и поселков, образовательными учреждениями и службами занятости. Важно также активно привлекать граждан к выбору востребованных профессий на рынке труда. Особое внимание необходимо уделить повышению престижа профессий, повышению заработной платы, а также предоставлению работникам дополнительных льгот при трудоустройстве.

Алина Зорина