В Крыму 263 населенных пункта попали в зону возможного подтопления

Специалисты ГУ МЧС по Крыму определили 44 зоны возможного подтопления, куда вошли 263 населенных пункта в 13 муниципальных районах и 10 городских округах республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования в Крыму подготовлены порядка 400 пунктов временного размещения, способных принять более 270 тыс. человек. К ликвидации последствий подтоплений готовы около 5 тыс. специалистов и более 1,5 тыс. единиц техники, включая инженерные машины, плавсредства, беспилотники и авиацию.

Комплекс превентивных мер включает мониторинг рек и водохранилищ, расчистку русел, углубление дна, укрепление берегов и подготовку ливневых канализаций. Также запланирован заблаговременный сброс воды из водохранилищ, чтобы создать резерв не менее 20% от их проектного объема.

Анна Гречко