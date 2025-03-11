Губернатор Кубани попал в рейтинг политической устойчивости

Аналитики «Минченко консалтинг» в марте представили обновленный рейтинг «Госсовет 2.0», оценивающий политическую устойчивость глав регионов России. Эксперты считают, что Единый день голосования в 2025 году станет подготовкой политической системы к выборам в Госдуму 2026 года. В рейтинг вошел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По оценке авторов рейтинга, большинство губернаторов, которым предстоит переизбрание в 2025 году, сохраняют уверенные позиции. Большая их часть вошла в «зеленую зону», что свидетельствует о высокой вероятности их переизбрания.

Лидерами рейтинга политической устойчивости остаются мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Третью строчку разделили руководители Московской области Андрей Воробьев, Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Наибольший рост в рейтинге показал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, улучшивший свои позиции на пять баллов. По мнению аналитиков, консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер будут способствовать дальнейшему укреплению его позиций.

«Ъ-Кубань» писал, что Вениамин Кондратьев занял четвертое место в рейтинге упоминаемости глав регионов. Губернатор фигурировал более чем в 16,7 тыс. публикаций в Telegram-каналах.

Вячеслав Рыжков