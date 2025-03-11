Расчистку Краснодарского водохранилища планируют провести до 2030 года

Расчистка мелководных участков и затопленных русел рек-притоков в чаше Краснодарского водохранилища запланирована на 2025-2030 годы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал и.о. директора филиала Краснодарское водохранилище ФГБВУ «Центррегионводхоз» Александр Куцевол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В этом году планируют приступить к разработке проектно-сметной документации. Точная стоимость работ будет определена после завершения проектирования.

Финансирование всего комплекса мероприятий по расчистке Краснодарского водохранилища будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Краснодарское водохранилище (также Кубанское море) — искусственный водоем на реке Кубань в Краснодарском крае и Республике Адыгее России. Крупнейшее водохранилище на Северном Кавказе.

В ноябре 2024 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой ускорить расчистку Краснодарского водохранилища, которое играет ключевую роль в водоснабжении рисовых полей края, занимающих 74% всех посевных площадей риса в России. Водохранилище обеспечивает ресурсом рисовые поля, на которые после аварии на Федоровском гидроузле легла основная нагрузка.

Наталья Решетняк