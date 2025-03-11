Завод по производству пектина в Татарстане и арест таксиста, сбившего людей на остановке

В Дрожжановском районе Татарстана планируют построить первый в стране биозавод по производству растительных полимеров под брендом компании «Пектин». Объем инвестиций в строительство составит 1,2 млрд руб. В настоящее время ведется поиск инвестора для реализации проекта.

Суд арестовал на 15 суток водителя такси, который врезался в автобусную остановку с людьми в Казани. Углубленная экспертиза выявила в его организме следы амфетамина и марихуаны.

Автомобильная дорога Алексеевское — Альметьевск категории А1 в Татарстане будет платной в течение 96 лет — до 2121 г. Протяженность четырехполосной трассы составляет 144,8 км, каждая полоса имеет ширину 3,75 м.

Прокуратура Татарстана при участии региональных управлений Следственного комитета (СК) и ФСБ вскрыла признаки коррупционного обогащения начальника районного следственного управления СК в Казани. По результатам проверки имущество стоимостью 31 млн руб., принадлежащее главе, решено конфисковать в пользу государства.

Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в Ленинский районный суд Чебоксар в отношении девяти участников организованной группы, действовавшей в период с июля по ноябрь 2023 года. Как установило региональное УФСБ, злоумышленники за плату от 40 до 80 тыс. руб. оформляли поддельные приглашения для иностранцев, с которыми не были знакомы лично.

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов лично контролирует расследование уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере индивидуального жилищного строительства. Согласно материалам следствия, группа компаний обманула дольщиков на общую сумму более 381 млн руб., предлагая услуги по возведению домов, но не выполняя взятых обязательств.

В 2024 году на дооснащение медицинских организаций Казани оборудованием выделено свыше 1 млрд руб. Эти средства позволили приобрести 349 единиц современного медоборудования.

По итогам 2024 года в Татарстане 78% онкозаболеваний были выявлены на ранних стадиях в ходе диспансеризации. Впервые при диспансеризации были выявлено 1175 случаев онкологии, 916 из них находились на I–II стадиях.

Проект межмуниципального полигона для переработки отходов, который планируется возвести в Алексеевском районе Татарстана, получил положительное заключение государственной экспертизы. Разработанный петербургской компанией «Институт проектирования, экологии и гигиены», он предусматривает создание комплекса площадью 40 га с инфраструктурой для обработки и утилизации отходов.

Артём Дергунов