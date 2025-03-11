Прокуратура Чувашской Республики направила в Ленинский районный суд Чебоксар обвинительное заключение в отношении девяти участников организованной группы, действовавшей с июля по ноябрь 2023 года. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии выявили схему незаконной миграции: 87 человек нелегально ввезли в РФ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Чувашии выявили схему незаконной миграции: 87 человек нелегально ввезли в РФ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия УФСБ региона, злоумышленники за вознаграждение от 40 до 80 тыс. руб. оформляли фиктивные приглашения для иностранных граждан, не имея с ними личного знакомства. Всего через эту схему на территорию России незаконно въехало не менее 87 человек.

В отношении 16 соучастников, в том числе заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела уже также были направлены в суд.

Артём Дергунов