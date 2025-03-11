Автодорога Алексеевское — Альметьевск в Татарстане будет платной на протяжении 96 лет до 2121 года. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автодорога Алексеевское — Альметьевск будет платной до 2121 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Автодорога Алексеевское — Альметьевск будет платной до 2121 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Осуществлять использование автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Алексеевское — Альметьевск» до 11 января 2121 года на платной основе», — говорится в документе.

Протяженность дороги, относящейся к категории А1, составляет 144,8 км. Трасса является четырехполосной, ширина каждой полосы составляет 3,75 м.

В опубликованном документе также указан альтернативный бесплатный проезд в виде автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан протяженностью 147 км. Она тоже является четырехполосной, с идентичной шириной каждой полосы в 3,75 м.

Трасса Алексеевское — Альметьевск была открыта 26 декабря 2024 года.

В январе сообщалось, что автодорога станет платной в конце февраля.

Артём Дергунов