78% злокачественных опухолей в Татарстане в 2024 году обнаруживались при диспансеризации на начальных стадиях. Об этом сообщили на заседании итогового медсовета управления здравоохранения Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году 78% онкологий в Татарстане выявляли на начальных стадиях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 2024 году 78% онкологий в Татарстане выявляли на начальных стадиях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Впервые при диспансеризации были выявлено 1175 случаев онкологии, 916 из них находились на I–II стадиях.

Среди выявленных онкологий, самыми распространенными были рак молочной железы, пищеварительного тракта, а также новообразования кожи и предстательной железы.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет расходы онкологической службы Татарстана на химиотерапию возросли в 5 раз.

Дарья Сайфиева