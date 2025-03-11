В 2024 году 78% онкологий в Татарстане выявляли на начальных стадиях
78% злокачественных опухолей в Татарстане в 2024 году обнаруживались при диспансеризации на начальных стадиях. Об этом сообщили на заседании итогового медсовета управления здравоохранения Казани.
В 2024 году 78% онкологий в Татарстане выявляли на начальных стадиях
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Впервые при диспансеризации были выявлено 1175 случаев онкологии, 916 из них находились на I–II стадиях.
Среди выявленных онкологий, самыми распространенными были рак молочной железы, пищеварительного тракта, а также новообразования кожи и предстательной железы.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет расходы онкологической службы Татарстана на химиотерапию возросли в 5 раз.