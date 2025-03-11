Проект мусорного полигона в Алексеевском районе одобрен госэкспертизой
Межмуниципальный полигон для обращения с отходами, строительство которого планируется в Алексеевском районе Республики Татарстан, успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующее заключение опубликовано на портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Проект мусорного полигона в Алексеевском районе одобрен госэкспертизой
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Проект, разработанный петербургским ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены», предполагает создание полигона площадью 40 га с производственной базой. Застройщиком выступает управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ»).
Госэкспертиза подтвердила соответствие документации и инженерных изысканий.
В августе 2024 года сообщалось, что в республике могут построить четыре комплекса по переработке мусора общей стоимостью 19 млрд руб.