Межмуниципальный полигон для обращения с отходами, строительство которого планируется в Алексеевском районе Республики Татарстан, успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующее заключение опубликовано на портале Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект мусорного полигона в Алексеевском районе одобрен госэкспертизой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Проект мусорного полигона в Алексеевском районе одобрен госэкспертизой

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Проект, разработанный петербургским ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены», предполагает создание полигона площадью 40 га с производственной базой. Застройщиком выступает управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (УК «ПЖКХ»).

Госэкспертиза подтвердила соответствие документации и инженерных изысканий.

В августе 2024 года сообщалось, что в республике могут построить четыре комплекса по переработке мусора общей стоимостью 19 млрд руб.

Артём Дергунов