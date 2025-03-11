Первый в РФ биозавод по выпуску пектина откроют в Татарстане за 1,2 млрд рублей

В Дрожжановском районе Татарстана планируют построить первый в России биозавод по производству растительных полимеров компании «Пектин». Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на главу муниципалитета Марата Гафарова.

По словам господина Гафарова, в настоящее время ведется поиск инвестора для реализации проекта, который уже включен в инвестиционный меморандум региона. Срок окупаемости предприятия оценивается в 10 лет.

«Ни одного завода по производству пектина на территории России нет, все завозится из-за рубежа. Этот завод будет единственным, если мы сможем проект реализовать. Основа сырьевая у нас есть», — отметил глава района.

Планируется, что на новом предприятии будут выпускать высококачественный пектин, целлюлозу и инулин. Для производства будут использовать местное сырье, в том числе яблоки и сахарную свеклу.

Артём Дергунов