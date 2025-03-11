Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял на личный контроль ход расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суяргулов лично контролирует расследование обманутых дольщиков в сфере ИЖС

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана Суяргулов лично контролирует расследование обманутых дольщиков в сфере ИЖС

Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

По данным следствия, несколько компаний обманули дольщиков на общую сумму более 381 млн руб.

Среди фигурантов — компании «Танхаусы и дома» и «Бастион-Строй», присвоившие 171 млн руб. у 65 человек, «АЛМА» и «АльфаСтройКапитал АСК» (139 млн руб. у 39 потерпевших), «ХТМ» (52 млн руб. у 21 человека) и «ХаусГарант» (19,5 млн руб. у 9 дольщиков).

Все они, по версии следствия, предлагали строительство домов, но не выполняли обязательства.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На прошлой неделе, 7 марта, на совещании в Доме правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин поручил главам муниципальных образований усилить контроль за ходом индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Артём Дергунов