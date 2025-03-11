В Татарстане суд взыскал с экс-следователя 31 млн рублей в доход государства

Прокуратура Татарстана совместно со СУ СКР по Татарстану и региональным УФСБ России выявила факт коррупционного обогащения главы районного следственного отдела Казани. Имущество, оцененное в 31 млн руб., было решено изъять в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд взыскал 31 млн рублей в доход государства с экс-следователя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане суд взыскал 31 млн рублей в доход государства с экс-следователя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что расходы экс-главы районного следственного отдела Казани и его семьи превышают задекларированные доходы.

За период с 2018 по 2023 год мужчина приобрел элитную недвижимость (участок с домом, коммерческий объект, квартиру в иностранном государстве), автомобиль Lexus RX 300.

При этом информация о правомерности происхождения средств, использованных для покупки имущества, отсутствует.

Прокурор Татарстана подал иск о конфискации имущества, приобретенного на незадекларированные доходы, в пользу государства.

Суд поддержал требование прокуратуры.

Артём Дергунов