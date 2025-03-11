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В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

В 2024 году на дооснащение медицинских организаций Казани оборудованием направили более 1 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на заседании итогового медицинского совета.

В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

635 млн руб. выделено из бюджета Татарстана, 405 млн руб. — из федерального бюджета. Еще 31,3 млн руб. приходятся на средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего на денежные средства было закуплено 349 единиц медицинского оборудования.

Диана Соловьёва

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