В 2024 году на дооснащение медицинских организаций Казани оборудованием направили более 1 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на заседании итогового медицинского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В 2024 году в Казани на дооснащение медицинским оборудованием выделили 1 млрд рублей

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

635 млн руб. выделено из бюджета Татарстана, 405 млн руб. — из федерального бюджета. Еще 31,3 млн руб. приходятся на средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего на денежные средства было закуплено 349 единиц медицинского оборудования.

Диана Соловьёва